Giamaica femminile, Blackwood: "Renderemo la vita difficile a tutte"

Deneisha Den Den Blackwood, centrocampista della Giamaica femminile, ha parlato sulle colonne del Jamaica Observer ha parlato del girone (con Italia, Brasile e Australia) in cui la Nazionale caraibica è stata inserita ai Mondiali di Francia 2019: “La nostra squadra ha uno stile di gioco unico e tutte le nostre avversarie avranno difficoltà ad affrontarci. Gli USA o il Messico ci conoscono, ma quelle che incontreremo in Francia no. Credo che porteremo qualcosa di nuovo e diverso ai Mondiali e sono molto fiduciosa ed emozionata di partecipare alla competizione. Se facciamo quello che sappiamo fare possiamo giocarcela nella fase a gironi. - conclude Blackwood – Le squadre che affronteremo sono più in alto nel ranking, ma con una buona preparazione ce la giocheremo e se andremo in Francia con il giusto spirito e fiducia potremo mostrare di cosa siamo capaci. Crediamo nella forza della squadra e nello staff tecnico e questo può portarci in alto”.