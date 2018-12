Goldoni: "Negli USA 4 anni indimenticabili. Ora sogno la Serie A"

L’attaccante Lady Buccaneers (la divisione di calcio femminile della East Tennessee State University) Eleonora Goldoni ha parlato della sua esperienza in un college USA che sta per concludersi con il conseguimento della laurea in nutrizione e dei suoi obiettivi per il futuro: “Ho fatto questa scelta quattro anni fa perché ritengo che la preparazione accademica sia di fondamentale importanza al pari di quella sportiva. Frequentare il college mi ha dato la possibilità di praticare lo sport che amo ad alti livelli e ottenere una formazione adeguata cosa che in Italia è purtroppo difficile. Sono davvero soddisfatta dei traguardi raggiunti in entrambi i campi, anche se qui si gioca una media di 12 partite l’anno che sono davvero poche. Ammetto che non mi sarei mai aspettata di battere tanti record personali e di squadra o di ottenere riconoscimenti dalla mia università e dalla federazione, ma avrei voluto vincere almeno un anno la conference. Ricordo più bello? Sono tanti, ma sicuramente non posso dimenticare la doppietta contro la capolista UNCG in presenza dei miei genitori che per la prima volta mi vedevano dal vivo. - conclude Goldoni parlando del futuro come riporta Calciofemminileitaliano.it - Una volta laureata tornerò in Italia e mi piacerebbe esordire in una squadra di Serie A e ovviamente continuare gli studi con un master se sarà possibile”.