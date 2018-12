100 best female footballers: Kerr, la prima marquee player australiana

Al secondo posto della classifica stilata da The Guardian trova posto la stella australiana Samantha Kerr. Una carriera divisa fra patria (dove ha vestito le maglie di Perth Glory, Sydney FC) e Stati Uniti (Western New York Flash, Sky Blue e infine Chicago Red Stars) iniziata giovanissima -il suo debutto in massima serie è arrivato ad appena 15 anni – e costellata di vittorie tanto da farne un vero e proprio personaggio sportivo in Australia tanto da essere fra le protagoniste di FIFA 16, la prima edizione che ha previsto l’inserimento delle squadre femminili. Dopo un’ottima annata con i Chicago Red Stars (16 gol in 17 presenze) Kerr si appresta a tornare nuovamente in Australia nel suo Perth Glory infrangendo una barriera che sembrava impossibile. Il club australiano infatti le ha fatto un contratto da marquee player. Si tratta della prima donna a poter accedere a questo fondo speciale previsto dalla Federcalcio australiana, ma che finora era stato utilizzato solo nel calcio maschile per portare in A-League giocatori di fama mondiale, massimo due per ogni società, che infrangevano il salarity cup che le società appartenenti alla massima serie devono rispettare.

Prima del ritorno però la attende la Coppa del Mondo con le Matildas, dove vanta uno score di 27 reti in 72 presenze, vogliose di arrivare almeno ai quarti di finale, obiettivo raggiunto nelle ultime tre edizioni, e magari finire finalmente fra le prime quattro al mondo. Un buon modo per Kerr di far brillare ancor di più la propria stella e per l’Australia di dimenticare la sconfitta in Coppa d’Asia subita dal Giappone proprio in questo 2018.