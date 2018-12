IFFHS: Bouhaddi e Marozsan premiate come migliori del 2018

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L’IFFHS (International Federation of Football History & Statistics) ha annunciato le calciatrici che si sono aggiudicate i premi di miglior portiere e miglior playmaker del 2018 secondo di voti degli esperti di 90 paesi di tutto il mondo. Per il terzo anno di fila è Sarah Bouhaddi, numero uno del Lione, ad aggiudicarsi il premio con 185 punti davanti ad Almuth Schult del Wolfsburg e Ashlyn Harris dell’Orlando Pride. L’altro riconoscimento è invece andato alla sua compagna di squadra nel Lione Dzenifer Marozsan che con 176 voti ha battuto la concorrenza di Marta e Pernille Harder, succedendo così a Lieke Martens. Presente in classifica fra i portieri anche l’italiana Laura Giuliani della Juventus che ha ottenuto un punto. Queste le due classifiche:

Miglior playmaker:

1 Dzsenifer MAROZSAN Germania Olympique Lyonnais 176

2 MARTA Brasile Orlando Pride 170

3 Pernilla HARDER Danimarca VFL Wolfsburg 72

4 Amandine HENRY Francia Olympique Lyonnais 56

5 Lieke MARTENS Olanda FC Barcelona 41

6 Yuri NAGASATO Giappone Chicago RS / Brisbane Roar 19

7 Sara Björk GUNNARSDOTTIR Islanda VFL Wolfsburg 13

Megan RAPINOE Stati Uniti d’America Seattle Reign FC 13

9 Jennifer HERMOSO Spagna Parigi SG / Atlético de Madrid 11

10 Lindsey HORAN Stati Uniti d’America Portland Thorns FC 9

11 Christine SINCLAIR Canada Portland Thorns FC 6

12 Tobin HEATH Stati Uniti d’America Portland Thorns FC 4

13 Gaetane THINEY Francia Paris FC 3

14 Kim PICCOLO Scozia Arsenal WFC 1

Miglior portiere:

1 Sarah BOUHADDI France Olympique Lyonnais 185

2 Almuth SCHULT Germany VFL Wolfsburg 121

3 Ashlyn HARRIS USA Orlando Pride 48

4 Lydia WILLIAMS Australia Seattle Reign FC 38

Hedvig LINDAHL Sweden Chelsea FC 38

6 Christiane ENDLER Chile Paris SG 34

7 Sandra PANOS Spain FC Barcelona 29

8 Sari VAN VEENENDAAL Netherlands Arsenal WFC 21

9 Stephanie LABBE Canada Calgary FWFC/Linköpings FC 18

10 Katarzyna KIEDRZYNEK Poland Paris SG 13

11 Manuela ZINSBERGER Austria FC Bayern München 11

12 Alyssa NAEHER USA Chicago RS 7

13 Michelle BETOS USA Seattle Reign FC 6

14 Adrianna FRANCH USA Portland Thorns FC 5

15 Sabrina D’ANGELO Canada North Carolina Courage FC 4

16 Ingrid HJELMSETH Norway Stabaek Fotball 3

17 Yenith BAILEY Panama 1

Karen BARDSLEY England Manchester City FC 1

Loes GEURTS Netherlands Kopparbergs/Göteborg FC 1

Laura GIULIANI Italy Juventus FC 1