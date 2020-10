Il punto sulla A femminile: la Juve sbanca San Siro. Sassuolo-Empoli che belle sorprese

vedi letture

Nel big match di San Siro, per la prima volta aperto a una gara della Serie A femminile, la Juventus regola di misura il Milan e si conferma come squadra da battere di un campionato dove si amplia la lista delle concorrenti al primi due posti con due sorprese come quelle rappresentate da Sassuolo ed Empoli a sfidare le quattro grandi. Una giornata doppiamente storica quella andata in archivio visto che sono arrivate due prime volte in casa San Marino Academy: la prima rete – del capitano Yesica Menin – e la prima vittoria in Serie A.

A decidere la grande sfida alla Scala del Calcio non poteva essere nessun'altra se non Cristiana Girelli. La numero 10 della Juventus realizza un rigore conquistato da Cernoia al 12° e lancia le bianconere in vetta solitaria a punteggio pieno. Alle sue spalle c'è la prima sorpresa del campionato, ovvero il Sassuolo di Piovani, che sbanca in campo della Fiorentina e si porta a quota 10 punti dopo quattro gare: le emiliane vengono lanciare da un duo di giovanissime come la centrocampista Kamila Dubcova, classe '99, già a quota quattro reti in campionato, e Haley Bugeja, classe '04. La Fiorentina, che a breve saluterà un altro pezzo importante della sua storia recente come Tatiana Bonetti, risponde solo nel finale con la rete della bandiera firmata da Breitner.

A quota nove punti con le viola e il Milan c'è la seconda sorpresa del campionato: l'Empoli. La squadra di Spugna sbanca il campo della Pink Bari con un 3-0 che non ammette repliche – anche in virtù dell'ultimo quarto d'ora giocato in 10 – firmato da De Rita, Acuti e la solita Elisa Polli, bomber che è sempre più una certezza del nostro campionato. Due punti dietro la Roma che torna alla vittoria contro l'Hellas Verona (2-0 firmato Serturini e Lazaro) e si tiene in scia del gruppo di testa.

Alle spalle delle giallorosse c'è invece il blocco di squadre che lottano per salvarsi fra cui spicca un Inter partito con altre ambiziosi, ma che sta faticando a ingranare. A Napoli la squadra di Sorbi va avanti con Bartonova dopo 12 minuti, ma nella ripresa si fa raggiungere da Jenny Hjolhman che fissa il punteggio sull'1-1 regalando il primo punto alle partenopee. Il colpo però lo mette a segno la San Marino Academy che nello stadio nazionale trova il primo gol e la prima vittoria grazie a capitan Menin. Una vittoria che permette alle Titane di agganciare le toscane e la Pink Bari superando in un sol colpo il Napoli e un Hellas Verona ancora fermo a zero punti

Questi risultati, marcatrici e classifica dopo la 4^ Giornata:

Sabato 3 ottobre:

Roma-Hellas Verona 2-0 (42° Serturini, 45° Lazaro)

Napoli-Inter 1-1 (52° Hjohlman; 12° Bartonova)

Fiorentina-Sassuolo 1-3 (87° Breitner; 39° rig. 47° Dubcova, 45° Bugeja)

Domenica 4 ottobre:

Pink Bari-Empoli 0-3 (20° De Rita, 45° Polli, 89° Acuti)

San Marino Academy-Florentia San Gimignano 1-0 (56° Menin)

Lunedì 5 ottobre:

Milan-Juventus 0-1 (12° rig. Girelli)

Classifica: Juventus 12. Sassuolo 10, Milan 9, Fiorentina 9, Empoli 9, Roma 7, Inter 4, Florentia San Gimignano 3, Pink Bari 3, San Marino Academy 3, Napoli 1, Hellas Verona 0