Inter femminile, Baresi: “Derby? Emozione unica. Sopratutto da capitano”

In vista del primo derby di Milano al femminile, in programma domani in Coppa Italia, il capitano e attaccante dell’Inter, club che milita in Serie B, Regina Baresi ha parlato ai microfoni di Inter Tv per presentare la sfida contro l’attuale capolista di Serie A: “Sarà un’emozione grandissima, a maggior ragione perché avrò la fascia di capitano al braccio. Per noi è una bellissima opportunità confrontarci contro una squadra molto forte come il Milan. Vivo da sempre in maniera particolare il derby di Milano, sarà un orgoglio giocare il primo al femminile e daremo il 300%. - continua Baresi – Finora in campionato abbiamo fatto il massimo, ma ora dobbiamo confermarci anche se mancano ancora le partite più importanti quindi la concentrazione deve essere ancora più alta”.