Italdonne, Girelli e Sabatino: "Speriamo che tutta l'Italia sia con noi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine della gara contro la Svizzera giocata ieri al Mazza di Ferrara, le attaccanti azzurre Cristiana Girelli e Daniela Sabatino - entrambe in gol nel 3-1 finale - hanno parlato della prestazione e della prossima Coppa del Mondo: “Siamo contente di aver vinto perché il risultato dà quella fiducia che serve in vista del mondiale e siamo contente perché è arrivato tramite una prestazione positiva un po' compatte all'inizio ma arriviamo da settimane di carico. Ci dà la consapevolezza per affrontare squadre toste come quelle che affronteremo in Francia. - conclude Girelli - Abbiamo 10 giorni per prepararci al meglio e trovare il giusto rodaggio, siamo sulla buona strada. Aspettiamo il 9 giugno il nostro esordio e speriamo che tutta l'Italia sia con noi”.

“Sono contenta per il gol e la prestazione della squadra. Era un test importante, l’ultimo prima del Mondiale. Abbiamo disputato una buona partita anche se dobbiamo migliorare qualcosina sopratutto sui calci piazzati visto che stiamo soffrendo ultimamente in queste situazione. - le fa eco Sabatino - La Svizzera è un'ottima squadra, e ora ne troveremo altre più forti come Australia, Brasile e Giamaica, ma dobbiamo pensare solo alla prima e poi alle altre. Dico di guardarci, di sostenerci perché abbiamo bisogno di tutto l'affetto dell'Italia e spero che verranno anche in Francia a vederci”.