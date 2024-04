Ufficiale Dopo Girelli, arriva anche il rinnovo di Gama: prolunga con la Juve Women fino al 2025

vedi letture

"Nella vita di ognuno di noi ci sono legami che valgono più di tutto, talmente forti da sembrare eterni. Il legame che unisce Sara Gama ai colori bianconeri è questo, ma anche tanto altro": questo, l'attacco della nota ufficiale diramata poco fa dalla Juventus Women per annunciare il prolungamento di Sara Gama, uno dei pilastri della formazione bianconera. Un accordo che arriva dopo quello di un altro elemento di spicco della truppa torinese, Cristiana Girelli (che aveva prolungato sul finire del mese scorso).

La nota prosegue poi:

"Il forte sentimento di appartenenza che ha accompagnato Sara dal primo giorno in cui ha deciso di iniziare questo splendido viaggio con le Juventus Women – quando ancora in pochissimi avrebbero potuto immaginare ciò che sarebbe stato costruito stagione dopo stagione – quasi sette anni dopo è stato uno dei principali motivi per cui la nostra capitana ha deciso di prolungare la sua storia con i nostri colori.

È ufficiale, infatti, il suo rinnovo di contratto fino al 2025. Continua, dunque, la straordinaria e vincente storia bianconera di Sara, una storia che, già dall'inizio, era destinata ad andare avanti a lungo insieme. Sara c'è sempre stata, ha sempre onorato la maglia che ha indossato dando tutto, sempre con quella fascia stretta attorno al braccio.

Leader dentro il campo, ma anche fuori, con i suoi valori è stata, è e continuerà a essere un punto di riferimento per il nostro Club".