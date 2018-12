Fonte: www.figc.it/it/femminile/

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sarà lo stadio 'Dino Manuzzi' di Cesena ad ospitare venerdì 22 gennaio (ore 18) l'amichevole della Nazionale Femminile contro il Galles. Le Azzurre hanno affrontato la squadra gallese due volte, vincendo entrambi gli incontri: il primo disputato nel 1978 in occasione del Mundialito (7-0), l’ultimo a marzo scorso alla Cyprus Cup (3-0).

A Cesena l’Italia ha giocato tre volte: nel 1974 un’amichevole contro la Jugoslavia vinta 4-0, a luglio del 1993 una gara del Campionato Europeo contro la Norvegia persa 1-0 ed infine ad ottobre 2015 un incontro valevole per le qualificazioni europee contro la Svizzera perso 3-0.

La Nazionale Femminile ha chiuso il 2018 con la sconfitta in amichevole in casa della Germania (5-2), seguita da uno stage a Coverciano condiviso con la Nazionale Femminile Under 23.