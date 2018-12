Italia femminile, a gennaio amichevole contro il Galles

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il percorso d’avvicinamento a Francia 2019 dell’Italia femminile inizierà il 22 gennaio contro il Galles. La Federcalcio del paese britannico ha infatti comunicato che la prima amichevole del 2019, in vista delle qualificazioni a Euro 2021 (il Galles non è infatti qualificato per la Coppa del Mondo della prossima estate) sarà proprio contro le ragazze di Milena Bertolini. Ancora da decidere la sede e l’orario del match.