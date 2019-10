Italia femminile, le 23 convocate dal ct Bertolini per Georgia e Malta

© foto di Insidefoto/Image Sport

L'Italia femminile è attesa dalle due gare di qualificazione al prossimo Campionato Europeo contro Georgia e Malta, rispettivamente l'8 e il 12 novembre a Benevento e Castel di Sangro, e nella giornata di oggi sono state rese note le 23 convocate del commissario tecnico Milena Bertolini. Questo l'elenco completo:

Portieri: Laura Giuliani (Juventus), Rachele Baldi (Empoli Ladies), Roberta Aprile (FC Inter);

Difensori: Elisa Bartoli (AS Roma), Lisa Boattin (Juventus), Laura Fusetti (AC Milan), Sara Gama (Juventus), Alia Guagni (Fiorentina Women), Elena Linari (Atletico Madrid), Linda Tucceri Cimini (AC Milan);

Centrocampiste: Valentina Bergamaschi (AC Milan), Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Juventus), Manuela Giugliano (AS Roma), Benedetta Glionna (Hellas Verona), Giada Greggi (AS Roma), Gloria Marinelli (FC Inter), Martina Rosucci (Juventus);

Attaccanti: Cristiana Girelli (Juventus), Valentina Giacinti (AC Milan), Daniela Sabatino (Sassuolo), Stefania Tarenzi (FC Inter).