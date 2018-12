Italia U17 femminile, le convocate per lo stage: quattro i volti nuovi

Fonte: figc.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Reduce dalla brillante qualificazione alla Fase Elite del Campionato Europeo, la Nazionale Femminile Under 17 si appresta a chiudere il 2018 con uno stage in programma da sabato 1° a giovedì 6 dicembre presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano.

Tra le 24 Azzurrine convocate dal tecnico federale Nazzarena Grilli ci sono quattro volti nuovi: prima chiamata per il difensore della Roma Eleonora Pacioni (classe 2002) e per il difensore del Castelvecchio Elena Battistini (classe 2003), per il centrocampista della Juventus Gaia Di Stefano (classe 2002) e per l’attaccante del Chievo Verona Chiara Micheli (classe 2002).

La squadra si radunerà nella mattinata di sabato 1° dicembre e nel pomeriggio sosterrà la prima seduta di allenamento; lo stage proseguirà fino a giovedì 6 con due sessioni di lavoro pomeridiane.

L’elenco delle convocate

Portieri: Beatrice Beretta (Juventus), Astrid Gilardi (Fc Internazionale Milano);

Difensori: Elena Battistini (Castelvecchio), Heden Corrado (Roma), Martina Di Bari (Pink Sport), Benedetta Maroni (Asd Femminile Inter Milano), Marika Massimino (Roma), Chiara Mele (Fortitudo Mozzecane), Eleonora Pacioni (Roma), Bianca Vergani (Asd Femminile Inter Milano);

Centrocampiste: Veronica Battelani (Sassuolo), Anna Catelli (Como 2000), Gaia Di Stefano (Juventus), Alice Giai (Juventus), Michela Giordano (Juventus), Lucia Pastrenge (Internazionale Milano) Emma Severini (Fiorentina Women), Ludovica Silvioni (Juventus);

Attaccanti: Ilaria Alice Berti (Fc Internazionale Milano), Clara Anastasia Cancilla (Empoli Ladies), Elisa Carravetta (Fc Internazionale Milano); Giovanna Coghetto (Permac Vittorio Veneto), Chiara Micheli (Chievo Verona), Martina Tamburini (Jesina Femminile).