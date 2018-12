Juve Women, Braghin: "Vogliamo rendere difficile la vita alla Fiorentina"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stefano Braghin, responsabile del settore femminile della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della crescita del settore giovanile e della sfida contro la Fiorentina Women’s in campionato: “Al momento abbiamo 140 bambine che vanno dalle Under 8-9 alla Primavera. E se pensiamo che fino a pochi anni fa non c’era nulla si tratta di una grande ascesa che rappresenta una base solida per non far sì che la prima squadra sia un fatto estemporaneo. Abbiamo squadre solo al femminile, che però giocano nei campionati maschili, perché in questo modo le bambine possono fare gruppo fin da piccole e anche perché fino ai 14 anni il lavoro è pressappoco uguale, non c’è differenza fra i generi. - continua Braghin parlando della sfida contro le toscane - Confermarsi non è mai semplice, sapevamo che non sarebbe stata una stagione semplice e che la Fiorentina è una squadra forte. Sta vivendo un ottimo mento di forma, è fra le migliori del momento ed è anche andata più avanti di noi in Champions. Certo mi avrebbe fatto piacere andare a Firenze nella stessa situazione di classifica della squadra maschile, ma faremo di tutto per rendere difficile la vita alle viola e provare a riconquistare la vetta. Chi ruberei alla Fiorentina? Meglio evitare questa domanda perché già mi hanno accusato di rubare calciatrici ad altre società. E poi loro hanno davvero tante calciatrici brave, c’è l’imbarazzo della scelta e farei torto a qualcuna di loro se facessi un solo nome”.