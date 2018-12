Juventus Women, Glionna vince il premio Golden Girl

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il premio Golden Girl, assegnato per la prima volta da Tuttosport, per la migliore calciatrice italiana under 21 è stato vinto dall'attaccante della Juventus Women Benedetta Glionna che dal palco ha espresso tutta la sua soddisfazione: "Sono tanto felice ed emozionata. Per me è un onore essere la prima a essere premiata, ringrazio tutti quelli che mi hanno sostenuto, la mia famiglia, le mie compagne e la società Juventus che mi sta dando modo di crescere. Poi i miei allenatori, Rita, che ha sempre creduto in me. Sono felice".