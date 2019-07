Kosovare Asllani, la prima Galactica della storia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il primo passo del Real Madrid – formalmente ancora Taçon per questa stagione – nel mondo del calcio femminile non poteva che essere dirompente e così è stato. Il primo acquisto del club iberico è infatti una delle stelle dell’ultimo Mondiale e una delle calciatrici più note nel panorama europeo come Kosovare Asllani, classe ‘89.

Si tratta di una calciatrice che in patria spesso paragonano a Zlatan Ibrahimovic per le comuni radici in quella che fu la Jugoslavia e per le innate qualità tecniche che mettono in mostra quando calzano gli scarpini e scendono nel rettangolo verde di gioco. Una calciatrice tanto nota e celebre in patria che vanta una sua statua davanti all’esterno del Gamla Ullevi di Goteborg posizionata proprio pochi giorni prima dell’inizio della Coppa del Mondo.

L’ex di Linkoping, Chicago Red Stars, Paris Saint-Germain e Manchester City entra così nella storia come la prima Galactica, prima di molte visto che il club spagnolo vuole fare le cose in grande per competere fin da subito con Barcellona e Atletico Madrid che da tempo hanno hanno investito nel calcio femmile. Le voci che arrivano dalla Spagna infatti parlano di un investimento di almeno due milioni di euro (meno del Barça, ma sui livelli di Atletico e Real Sociedad) per provare fin da questa stagione a raggiungere la qualificazione alla prossima Champions.

In attesa di altri colpi, la prossima la giovanissima Deyna Castellanos (venezuelana classe ‘99), Asllani si gode il suo piccolo, ma significativo, primato di essere il primo acquisto del Real Madrid versione femminile.