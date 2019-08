Kunisawa e Kato al Tavagnacco. Sono le prime nipponiche in Italia

Il Tavagnacco continua a pescare all'estero per rinforzarsi in vista della prossima stagione. Il club friulano, come riferisce il Messaggero Veneto, ha messo sotto contratto due calciatrici giapponesi, le prime in assoluto a essere tesserate da un club italiano. Si tratta di Mizuho Kato, difensore classe '92 dal Colonia, e Shino Kunisawa, centrocampista classe '91 del Nagano Perceiro già nel giro della nazionale nipponica. Il club friulano ha inoltre chiuso per altri due difensori come la slovena Nika Babnik, classe '98, dal ZNK Krim e Valeria Gardel, classe '98, dal Genoa Women.