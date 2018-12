Mondiale U17 femminile, finale inedita in salsa ispanica

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nella serata di ieri si sono disputate le semifinali della Coppa del Mondo Under17 femminile in svolgimento in Uruguay. Semifinali che sorprendentemente non hanno visto al via nessuna squadra asiatica – Continente che ha dominato finora aveva sempre piazzato una squadra in finale vincendo il titolo in 4 occasioni su 5 (2 Corea del Nord, 1 a testa per Giappone e Corea del Sud). A qualificarsi per la finale, che parlerà spagnolo, sono state la Spagna e il Messico per quella che sarà una sfida inedita a questi livelli visto che se le iberiche hanno nel loro palmares un secondo posto nel 2014, per le centroamericane è la prima volta assoluta fra le prime quattro al mondo.

La Spagna, dopo aver sconfitto le campionesse in carica della Corea del Nord ai rigori, hanno regolato la Nuova Zelanda grazie a un netto 2-0 firmato da Claudia Pina, attaccante del Barcellona autrice di 5 gol in altrettante gare, e Irene Lopez, talento del Madrid Cff. Le messicane, rivelazione della manifestazione avendo eliminato il Brasile nella fase a gironi, invece hanno regolato il Canada grazie al rigore trasformato da Nicole Perez al 25°. La finale si disputerà sabato 1 dicembre alle 23:00 italiane presso l’Estadio Charrua di Montevideo.

2018 will be a year to remember for @SEFutbolFem 🇪🇸. Congratulations again @is_tona and squad, on reaching Saturday's #U17WWC final. pic.twitter.com/lPMhB45vQY — FIFA Women's World Cup 🇫🇷 (@FIFAWWC) 29 novembre 2018