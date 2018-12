Dal palco del Golden Boy nella serata di ieri l'allenatrice del Milan femminile Carolina Morace ha parlato così della crescita del movimento calcistico femminile: “È importante che le famiglie mandino le bambine a giocare a pallone e comincino a vedere che attraverso il calcio si può lavorare. Se facciamo questo passaggio e ne capiamo l’importanza, le ragazze saranno mandate a giocare a calcio più facilmente. - continua Morace come riporta Milannews.it Le ragazze devono essere premiate per quello che fanno e non devono avere una vita diversa o arrivare in ritardo al mondo del lavoro per il calcio”