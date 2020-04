Napoli Femminile, Nencioni: "Ci teniamo a portare a termine la stagione e giocare in A"

L'attaccante del Napoli Femminile Alessandra Nencioni ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna de Il Mattino del finale di campionato: "Ci teniamo a portare a termine quello che abbiamo cominciato e giocare in A l'anno prossimo sarebbe bellissimo. Abbiamo lavorato 7 mesi dando il massimo e siamo prime con 4 punti sulla terza. Mancano 7 partite e vorremmo giocarle, anche se sappiamo sarà difficile. Rimborsi spese ridotti del 50%? Bene, perché sappiamo che altre ragazze in altre squadre non hanno avuto nemmeno un euro. Quindi ci è venuto scontato dire grazie al presidente Carlino. Sappiamo benissimo in quale situazione siano gli sponsor".