Pink Bari, Aprile: "Juve in difficoltà, ma un pari sarebbe un miracolo"

Intervistata da Tuttojuve.com il portiere del Pink Bari Roberta Aprile ha parlato in vista della sfida contro la Juventus, gara sulla carta proibitiva per le pugliesi che hanno però conquistato la loro prima vittoria in campionato nell'ultimo turno: “Sfideremo un avversario blasonato come la Juventus, le motivazioni saranno maggiori perché affronteremo le campionesse d'Italia. Il nostro iniziale obiettivo sarà quello di far bene anche perché l'anno scorso non andò benissimo anche se fummo molto sfortunate visti i due autogol. Bonansea? Non c'è soltanto lei ma anche Girelli è altrettanto brava. Non temo Barbara, ma la tengo sott'occhio perché ha un grande talento come tutte le calciatrici bianconere, però le sue giocate individuali un po' mi preoccupano. - continua Aprile – Pareggio? Sappiamo che la Juventus sta attraversando un piccolo momento di difficoltà e vorremo provare a strappare almeno un pari, che sarebbe una sorta di miracolo. Il nostro obiettivo è quello di salvarci senza passare dai play off come invece successo l'anno scorso. Guarino? È una delle migliori allenatrici italiane, ha l'esperienza per capire le sue calciatrici nei momenti di difficoltà e la stimo moltissimo. In Nazionale lavorava in maniera completa sia sulla tecnica sia sulla tattica senza lasciare nulla al caso. Non sono sorpresa che sia finita alla Juventus”.