Qualificazioni Euro 2021: la Bosnia ne vince due e tallona l'Italia capolista

Nell'ultima settimana, mentre Italia e Danimarca erano impegnate nell'Algarve Cup, sono scese in campo le altre Nazionali del Girone B di qualificazione all'Europeo del prossimo anno. La Bosnia con due vittorie – contro Israele e Malta – ha agganciato al secondo posto la Danimarca pur avendo due gare in più delle scandinave ed è ora a -3 dall'Italia capolista che però ha giocato una gara in meno delle slave. Una sconfitta e una vittoria invece per Israele e Malta che hanno battuto la Georgia ultima a zero punti nel raggruppamento. Questi i risultati e la classifica aggiornata:

Girone B

03/05

Bosnia Erzegovina-Israele 1-0 (64° Nikolic)

Malta-Georgia 2-1 (17° Cuschieri, 46° Bugeja; 76 Tchkonia)

10/03

Malta-Bosnia Erzegovina 2-3 (79° J. Xuereb, 90° B. Borg; 10°, 26°, 54° Krajsumovic)

Israele-Georgia 4-0 (13° Elinav, 62° rig. Falkon, 80° rig. Awad, 90° aut. Sutidza)

Classifica: Italia (6) 18, Danimarca (5) 15, Bosnia Erzegovina (7) 15, Israele (6) 4, Malta (7) 4, Georgia (7) 0

*fra parentesi le gare giocate