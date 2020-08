Riparte la A femminile: Roma, poche novità per dare l'assalto ai primi due posti

Dopo sei mesi di stop la Serie A femminile è pronta a tornare in campo. Domani infatti prenderà il via la stagione 2020/21, una stagione che parte in anticipo rispetto al passato sia per via del lungo stop dovuto all’emergenza Coronavirus sia per permettere alla ct Bertolini di preparare al meglio le gare di qualificazione all’Europeo previste per settembre. Tuttomercatoweb.com vi porta a conoscere le 12 squadre che saranno al via della nuova stagione:

Anche la Roma è una di quelle squadre chiamate a fare un passettino avanti in questa stagione per inserirsi nella lotta ai primi due posti con Juve, Fiorentina, Milan e probabilmente Inter. Dal mercato sono arrivati dei puntelli a una rosa già competitiva come il portiere Rachele Baldi e l’attaccante Paloma Lazaro oltre al difensore Ohale dal Real Madrid. Poche anche le uscite di peso con la sola Thestrup che era titolare più o meno fissa l’anno passato. Si punta alla continuità e alla crescita del gruppo.

La stella: Con il rinnovo firmato pochi giorni fa Manuela Giugliano è pronta a essere la donna simbolo della società giallorossa. La centrocampista è una top a livello europeo e avrà il compito di guidare la squadra verso nuove e inesplorate vette.

La rivelazione: Ormai da qualche anno Agnese Bonfantini sembra pronta a spiccare il volo, nonostante sia appena una classe ‘99. Questo potrebbe davvero essere il suo anno – assieme a quelli di Greggi e Serturini – per diventare la top player che tutti prospettano possa diventare. La concorrenza in avanti alla Roma non manca, ma questo deve essere uno stimolo in più sopratutto in vista dell’Europeo del 2022.

L’allenatore: Al terzo anno Betty Bavagnoli, uno dei tecnici migliori in Italia, deve far alzare l’asticella alla sua squadra e puntare ai primi due posti. Ha una rosa rodata, forte e completa per farlo e la Roma da lei questo si aspetta.

Obiettivo: Qualificazione Champions League

Roma femminile BALDI; Soffia (Erzen), Swaby, Pettenuzzo, Bartoli; Andressa (Greggi), Giugliano, Hegerberg (Bernauer); Bonfantini, Thomas (LAZARO), Serturini

Acquisti: Paloma Lazaro (Fiorentina femminile), Rachele Baldi (Empoli), Osinachi Ohale (Tacon/Real Madrid)

Cessioni: Federica Di Criscio (Napoli), Amalie Thestrup (Liverpool), Valentina Casaroli (rit.), Eleonora Cunsolo (fc), Petronella Ekroth (fc), Flaminia Simonetti (p Inter), Emma Guidi (Lazio), Angela Orlando (Cesena), Silvia Zanni (Ravenna)

* In maiuscolo i nuovi acquisti