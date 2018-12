Roma femminile, Serturini: "Stiamo crescendo. A Bergamo per 3 punti"

L’attaccante della Roma femminile Annamaria Serturini ha parlato ai microfoni di Roma Tv della sua esperienza in giallorosso: “Il coach Bavagnoli ci dice che dobbiamo fare un gioco ultra-offensivo e noi cerchiamo di applicarlo in campo perché abbiamo le caratteristiche adatte a questo gioco. Stiamo crescendo allenamento dopo allenamento e possiamo fare bene in questa stagione. - continua Serturini in un'anticipazione postata sui canali ufficiali del club - La prossima partita contro il Mozzanica sarà difficile, vengono da 3 punti contro l'Orobica, il campo del Mozzanica non è facile e andremo con la voglia per ottenere i tre punti”.

🏡 Alzano ----✈️---- Bari ----✈️---- Roma📍⚽️ L'intervista completa ad Annamaria Serturini andrà in onda su @RomaTV alle 18:30 in Women's Weekly #ASRomaFemminile pic.twitter.com/XONjJsmpoT — AS Roma Femminile (@ASRomaFemminile) 21 novembre 2018