San Marino Academy, piccola-grande realtà che sogna la A. E sfida Napoli e Lazio

vedi letture

Napoli 36, Lazio 34, San Marino Academy 32. Questo è quanto recita la classifica di Serie B in questo momento con la quarta forza del campionato – il Ravenna – staccatissima a -10 dalla terza piazza. Se la stagione non dovesse ripartire e si dovesse procedere alle promozioni basandosi su questa classifica ad accedere alla prossima Serie A dovrebbero essere quindi Napoli e Lazio. Ma c'è un ma e non di poco conto. Il San Marino Academy infatti ha una gara in meno rispetto alla Lazio e potenzialmente potrebbe superare la squadra biancoceleste.

E questo potrebbe complicare non poco il compito della FIGC qualora il campionato non dovesse ripartire. Le sanmarinesi hanno infatti una media punti migliore rispetto alle laziali e anche una migliore differenza reti (+21 contro +15) oltre che il miglior attacco della categoria con 39 reti in 15 gare (Raffaella Barbieri è il capocannoniere con 14 reti all'attivo). Tutte carte che la società della Repubblica del Titano ha intenzione di far valere per conquistare una prima, storica, promozione in Serie A che sarebbe il coronamento di un progetto ambizioso messo in piedi grazie al contributo Federcalcio di San Marino che fornisce le strutture in cui si allena e gioca la squadra (età media 22 anni) del giovanissimo tecnico, classe '85, Alain Conte che in appena due anni potrebbe compiere un doppio salto storico. Una società forse non blasonata come Napoli e Lazio, ma che ha tutte le carte in regola per accedere alla Serie A.

In attesa di capire cosa deciderà la FIGC e con la speranza che possa essere il campo il giudice delle due promozioni in Serie A, mancano sette giornate alla fine e il tempo non mancherebbe per finire la stagione, il direttore sportivo del club Ivan Zannoni ha spiegato chiaramente la posizione del San Marino e la volontà di lottare fino in fondo per un sogno chiamato promozione: “Siamo una realtà piccola ma ambiziosa e solida con strutture importanti. Al momento dello stop eravamo (potenzialmente NdR) secondi alle spalle del Napoli e stavamo vivendo una stagione da favola; da neopromossa alla prima esperienza nella B a girone nazionale unico trovarci a lottare per la promozione dopo un filotto di 8 vittorie consecutive. Vediamo cosa deciderà la FIGC sull'esito finale del campionato e se fosse dichiarato finito ora abbiamo tutte le carte in regola per essere ammessi alla Serie A. Per San Marino sarebbe una prima volta assoluta in Serie A e sarebbe un sogno per noi e in nostri tifosi della Repubblica del Titano confrontarci con le big del calcio italiano”.