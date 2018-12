Sbardella sulla A femminile: "Fiorentina equilibrata, Milan cinico"

Enrico Sbardella, c.t. della Nazionale Femminile Under 19, è intervenuto a Sky Sport parlando di un campionato di Serie A femminile combattutissimo con Fiorentina, Juventus e Milan in lotta per lo Scudetto: "La Fiorentina mi sembra più equilibrata rispetto a Milan e Juventus, anche se vedo le rossonere ciniche ed assetate di vittoria. - continua Sbardella come riporta Milannews.it - Non gioca un grandissimo calcio, ma sto rivendendo la determinazione della Juve dello scorso anno nel Milan".