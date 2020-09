Serie A femminile, la 3^ giornata: derby toscano a Firenze. La Roma va a Empoli

vedi letture

Ultima giornata di campionato prima della lunga pausa (un mese) dovuta agli impegni della Nazionale che contro Israele e Bosnia riprenderà il proprio cammino di qualificazione al prossimo Europeo. Una giornata dove spicca su tutte la sfida toscana fra Fiorentina e Florentia San Gimignano. Le viola sono partite come meglio non potevano nonostante la rivoluzione estiva mostrando un attacco letale, grazie alla presenza di Daniele Sabatino (5 reti in due gare) e un centrocampo di grande solidità con la crescita esponenziale di Marta Mascarello. La Florentia però non è un avversario semplice e l’ha dimostrato in queste prime due gare e ha voglia di sgambettare le cugine più famose per confermarsi l’ammazzagrandi della passata stagione.

Impegni sulla carta più semplici per Milan e Juventus, le altre due squadre a punteggio piano. Le rossonere in casa sfidano una Pink Bari che ha tenuto a lungo in scacco la Roma nell’ultima giornata, cedendo solo nel finale, mentre le bianconere – non del tutto convincenti nelle prime due uscite – ospiteranno un San Marino Academy alla ricerca del primo gol in Serie A e reduce da due goleade subite.

La Roma invece andrà sul campo dell’Empoli, squadra apparsa in grande forma nelle prime due gare di campionato e che ha messo in difficoltà la Juventus in trasferta sfiorando il colpaccio. Un impegno non semplice per le giallorosse di Bavagnoli che sono apparse ancora imballate in questo primo scorcio di campionato. Il Sassuolo, reduce dalla vittoria a Milano contro l’Inter, se la vedrà invece con il Napoli neopromosso e ancora fermo a quota zero in classifica. Chiude la giornata la sfida fra le due delusioni di questo avvio ovvero Inter ed Hellas Verona, entrambe ferme a quota zero e desiderose di muovere la classifica prima di una pausa in cui poter sistemare quelle cose che ancora non funzionano a pieno regime.

Terza Giornata:

5 settembre

Milan-Pink Bari 17:45 (TIMVISION)

Empoli-Roma 17:45 /TIMVISION)

Sassuolo-Napoli 20:45 (TIMVISION e SKY)

6 settembre

Juventus-San Marino Academy 17:45 (TIMVISION)

Fiorentina-Florentia San Gimignano 17:45 (TIMVISION e SKY)

Hellas Verona-Inter 20:45 (TIMVISION)

Classifica: Fiorentina 6, Milan 6, Juventus 6, Sassuolo 4, Roma 4, Empoli 3, Florentia San Gimignano 3, Pink Bari 3, Hellas Verona 0, Napoli 0, Inter 0, San Marino Academy 0