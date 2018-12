Serie A femminile: Milan corsaro a Roma, vince la Juve

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In attesa del derby fiorentino le prime due della classe vincono e continuano la loro corsa verso il titolo. Il Milan, nell’anticipo, batte in rimonta la Roma grazie alle reti di Giacinti e Sabatino dopo il vantaggio iniziale di Simonetti; tutto facile invece per la Juve che dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0 col Sassuolo dilaga nella ripresa: finisce 4-0 per le ragazze di Guarino con le reti di Girelli, Cernoia, Aluko e Glionna. Vittoria larghissima per l’Atalanta/Mozzanica in casa contro il ChievoVerona Valpo che tiene solo nella prima frazione. Nerazzurre avanti con Fusar Poli e Colombo nel primo quarto d’ora con Tarenzi che accorcia prima della goleada firmata da Stracchi, Lazzari e Codecà nella ripresa. L’Hellas invece regola 3-1 il Tavagnacco trovando nella ripresa i gol decisivi a firma Bardin e Pasini. Infine pareggio fra le ultime della classe con l’Orobica che sfiora la vittoria grazie a una rete di Cristina Merli a inizio ripresa. È Quazzico all’ultimo respiro a regalare un punto pesante alla sua Pink Bari.

Questi i risultati e la classifica della nona giornata:

Roma-Milan 1-2 (31° Simonetti; 38° Giacinti, 46° Sabatino)

Juventus-Sassuolo 4-0 (58° Girelli, 64° Cernoia, 76° Aluko, 86° Glionna)

Atalanta/Mozzanica-ChievoVerona Valpo 5-1 (4° Fusar Poli, 15° Colombo, 47° Stracchi, 53° Lazzari, 73° Codecà; 27° Tarenzi)

Hellas Verona-Tavagnacco 3-1 (6° aut. Bonassi, 62° Bardin, 74° Pasini; 11° Camporese)

Orobica-Pink Bari 1-1 (49° C. Merli; 90° Quazzico)

Florentia-Fiorentina: Domenica 2 dicembre

Classifica: Milan 23, Juventus 22, Fiorentina** 15, Sassuolo 15, Florentia* 14, Roma 13, Tavagnacco 11, Hellas Verona 10, Atalanta/Mozzanica 10, ChievoVerona Valpo 7, Orobica 4, Bari** 4

* una gara in meno

**due gare in meno