Sponsor non abbandonano l'Orobica. La società: "Vostro sostegno dà vigore al nostro futuro"

In un momento di grande difficoltà economica dovuta all'emergenza sanitaria legata al Coronavirus che dura da oltre due mesi per le società femminili, specialmente quelle non legate a realtà professionistiche, l'apporto degli sponsor è fondamentale. Per questo l'Orobica, club attualmente ultimo in Serie A, ha voluto ringraziare pubblicamente le aziende che hanno deciso di rinnovare il loro sostegno alla società nonostante un momento difficile per tutti. “Un nuovo GRAZIE da parte della Società a tutti coloro che hanno deciso di rinnovare il loro appoggio e la loro presenza in vari modi per accompagnare le attività e i progetti dell'Orobica. La garanzia del Vostro sostegno dà vigore e forza al nostro futuro”.