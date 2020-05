tmw La A femminile verso la ripartenza. Inter: si attende il prossimo decreto del Governo

vedi letture

In casa Inter si attende il prossimo decreto del Governo che dovrebbe regolamentare la ripresa degli allenamenti di gruppo delle squadre maschili, che partiranno dal 18 maggio, e in cui dovrebbero essere previste novità anche per quanto riguarda il calcio femminile e dilettantistico con anche il primo programma di aiuti a livello economico. Per il momento non ci sono quindi novità sul ritorno in campo delle ragazze di Sorbi che continuano ad allenarsi individualmente presso le proprie abitazioni.