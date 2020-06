ufficiale Fiorentina Women's, rinnovo biennale per Bonetti

Attraverso una nota ufficiale, la Fiorentina Women's comunica che l'attaccante Tatiana Bonetti vestirà la maglia viola per le prossime due stagioni: la classe '91 ha infatti rinnovato il suo accordo con i toscani fino al 2022.

Un'avventura, quella tra Bonetti e la Fiorentina, che inizia nel 2016, quando la squadra conquista la vittoria in Campionato e in Coppa Italia, e la calciatrice mette a segno 32 reti complessive (21 goal in Serie A e 11 in Coppa Italia). In seguito la fantasista di Vigevano ha alzato un'altra Coppa Italia e una Supercoppa Italiana con le toscane.