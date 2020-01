UFFICIALE: Inter Women, arriva la colombiana Yoreli Rincon

Fonte: inter.it

Hazleydi Yoreli Rincón Torres è ufficialmente una nuova giocatrice dell'Inter. La centrocampista colombiana, classe 1993, arriva a titolo definitivo dal Junior di Barranquilla.

Dopo l'esperienza giovanile in Colombia, tra le fila di Tolima e Bogotà, Yoreli intraprende la carriera da professionista nel 2012 in Brasile, giocando per il XV de Piracicaba. L'anno successivo si trasferisce in Svezia, dove gioca una stagione per il Fotboll Club Rosengård di Malmö, con cui vince il campionato svedese, e nel 2014 si sposta negli Stati Uniti, per vestire la maglia delle New Jersey Wildcats. Dopo la breve esperienza in Italia nel 2015, nella Torres, si trasferisce in Norvegia, dove gioca per l’Avaldsnes Idrettslag. Nel 2017 torna definitivamente in Colombia e veste prima i colori del Patriotas Boyacá e poi dell’Atlético Huila, con cui vince la Copa Libertadores e il campionato colombiano. Dal 2019 gioca per il Junior di Barranquilla. Dal 2010 veste la maglia della nazionale maggiore colombiana.

A Yoreli va un grande in bocca al lupo da tutta la famiglia interista. #WelcomeYoreli