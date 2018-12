UFFICIALE: Sassuolo Femminile, arriva l'attaccante Fishley

Fonte: http://www.sassuolocalcio.it/femminile/

Il Sassuolo Calcio comunica di aver ingaggiato l’attaccante inglese Shameeka Fishley classe ’93. La calciatrice, cresciuta nel settore giovanile del Chelsea, quando si sposta in America per studiare al College inizia a giocare nel Davenport Panthers. Conseguita la laurea decide di tornare in Europa e va a giocare in Islanda dove veste la maglia del UMF Sindri, nel 2017 poi si trasferisce in Italia dove firma il contratto con l’AGSM Verona, disputando da titolare il Campionato di Serie A. Conclusa la Stagione sportiva in Italia Shameeka decide di tornare in Islanda e giocare con l’ ÍBV Vestmannæyja, squadra che milita nella massima serie islandese che si svolge nel periodo maggio-settembre. Oggi la calciatrice va a rinforzare il reparto offensivo neroverde di Mister Gianpiero Piovani!

Benvenuta Shameeka!

Forza Sasol!