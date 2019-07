UFFICIALE: Serie A femminile, ripescate Pink Bari e Orobica

La FIGC ha comunicato sul proprio sito ufficiale i nomi delle due ripescate in Serie A femminile. Si tratta di Pink Bari e Orobica, le squadre che lo scorso anno avevano chiuso agli ultimi due posti in classifica. Questa la nota ufficiale:

“All’esito dei ricorsi presentati alla Co.Vi.So.F. per l’ammissione ai campionati nazionali femminili sono stati accolti quelli di Florentia ed Empoli Ladies in Serie A e di Napoli e Ravenna Womens in Serie B. A seguito del respingimento del ricorso del Mozzanica e della mancata iscrizione del Chievo Valpo, per integrare i due posti vacanti in Serie A sono state ripescate la Pink Sport Time Bari e l’Orobica. In Serie B sono state accolte le domande di ripescaggio di Riozzese e Permac Vittorio Veneto e si è deciso di riaprire i termini di ripescaggio per l’ultimo posto ancora disponibile”.