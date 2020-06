Women’s Champions League: le date della stagione 20/21. Si parte a ottobre, finale il 16/05

La finale di UEFA Women's Champions League 2020/21 si giocherà a maggio 2021 nello stadio Gamla Ullevi di Göteborg. Sono state inoltre confermate le date della stagione e la lista d'accesso provvisoria.

Date: verso Göteborg

Sorteggio turno di qualificazione: da confermare, la prima settimana di settembre (Nyon)

Turno di qualificazione: 7,10 e 13 ottobre 2020

Sorteggio sedicesimi di finale: da confermare (Nyon)

Sedicesimi di finale: 11/12 e 18/19 novembre 2020

Sorteggio ottavi di finale: da confermare (Nyon)

Ottavi di finale: 3/4 e 10/11 marzo 2021

Sorteggio quarti di finale e semifinali: da confermare (Nyon)

Quarti di finale: 23/24 marzo e 31 marzo/1° aprile 2021

Semifinali: 24/25 aprile e 1/2 maggio 2021

Finale: 16 maggio 2021 (Gamla Ullevi, Göteborg)

Partecipanti

Le 12 nazioni con il coefficiente più alto nel ranking per federazioni di UEFA Women's Champions League al termine del 2018/19 avranno due partecipanti: Francia, Germania, Inghilterra, Svezia, Spagna, Repubblica Ceca, Danimarca, Italia, Svizzera, Olanda, Norvegia e Kazakistan (prima volta in assoluto per Olanda e Kazakistan). Tutte le altre federazioni avranno una squadra, mentre anche la squadra campione in carica parteciperà se non si qualificherà tramite il proprio campionato (rendendo così possibile per una nazione avere tre squadre partecipanti).

La squadra campione e un certo numero di squadre delle 12 nazioni con il miglior ranking andranno direttamente ai sedicesimi di finale, mentre le restanti partiranno dal turno di qualificazione, con il totale esatto determinato dal numero di partecipanti. Le possibili assegnazioni dei turni possono essere consultate nella lista d'accesso provvisoria.

Sede della finale: Gamla Ullevi, Göteborg

Situato a breve distanza dallo stadio Ullevi, che ha ospitato diverse finali di Coppa UEFA e Coppa delle Coppe UEFA, il Gamla Ullevi è stato inaugurato nel 2009, sostituendo un impianto con lo stesso nome. Ha ospitato quattro partite di UEFA Women's EURO 2013, tra cui quella di apertura e una semifinale, e quattro dei Campionati Europei UEFA Under 21 del 2009. Nell'impianto giocano la nazionale svedese femminile e club come GAIS, IFK Göteborg e Örgryte.

Sarà la prima finale di UEFA Women's Champions League che si giocherà in Svezia, sebbene nella nazione si siano giocate quattro partite di Coppa UEFA femminile nel vecchio formato che prevedeva il doppio confronto in finale. Il Gammliavallen di Umeå ha ospitato la finale di andata nel 2003, 2007 e 2008, mentre nel 2004 ha ospitato l'FFC Frankfurt al Råsunda Stadium di Stoccolma - il cui stadio Olimpico ha anche ospitato nel 2005 la sfida tra Djurgården e Turbine Potsdam. La finale farà parte delle celebrazioni per il 400° anniversario della fondazione della città di Göteborg.