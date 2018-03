Calcio2000: In edicola: Esclusiva Calabria-Caprari il nuovo che avanza, Serena, Tovalieri e un reportage sul mondo del Real Madrid e tanto altro

IL NUMERO 225 DI CALCIO2000 E' in EDICOLA Prossimo numero uscita 10 Gennaio

Fonte: IL NUMERO 225 DI CALCIO2000 E' in EDICOLA Prossimo numero uscita 10 Gennaio

© foto di Calcio2000

Calcio2000 torna in edicola questo mese dando spazio ai giovani della Serie A. Due sono infatti le interviste di copertina, una all'attaccante 23enne del Pescara, Gianluca Caprari e una al difensore 19enne del Milan, Davide Calabria.

Nello Speciali Giovani all'estero del calcio, Calcio2000 ha contattato Lorenzo Rosseti, bomber classe '94 di proprietà della Juve, questa stagione in prestito al Lugano."Perché il Lugano? Perché avevo bisogno di testarmi ad alti livelli e di farlo con continuità".

Per la rubrica I Giganti del Calcio, abbiamo raggiunto Aldo Serena attaccante che nella sua carriera ha vestito le maglie di Juventus, Milan e Inter. "Alla Juve ho raggiunto una dimensione internazionale. In bianconero ho lasciato una parte di me".

Per la rubrica Dove sono finiti, abbiamo intervistato l'ex giocatore tra le tante di Roma, Sampdoria e Atalanta, Sandro Tovalieri : "Passione per la Roma? Sono nato con questa maglietta addosso. Non posso dimenticarlo mai".

Immancabili le pagine dedicate a L'Alfabeto dei Bidoni, protagonista in questo numero Renato Portaluppi. Grazie ai suoi successi con il Gremio, viene acquistato dal club giallorosso per la non misera cifra di quasi tre miliardi di lire, beffando la concorrenza del River Plate...ma la "bella vita" della capitale lo distoglie dal calcio giocato. Poco alla volta, in campo, si spegne. Collovati su di lui ricorda: "...Probabilmente non ha resistito alle tentazioni della vita romana. Era un capellone, con un bel fisico, normale che piacesse a tante ragazze. Si è fatto prendere un po' la mano e, alla fine, in campo ha cominciato a non fare le cose giuste".

Per le partite da ricordare, in questo numero abbiamo scelto quella del 9 novembre 1986, quando all'improvviso sbocciò il Napoli.

Non poteva mancare uno sguardo all'estero e il direttore Ponciroli è andato a Madrid a seguire la formazione dei Blancos nella sfida di campionato contro l'Eibar, per approfondire il mondo delle Merengues, raccontanto anche la storia dell'evoluzione delle maglia di uno dei club più importanti del mondo.

Tutto questo e molto altro lo trovi nel bimestrale in edicola!