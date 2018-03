Calcio2000: In edicola: Intervista con Bentancur, Telles, Trezeguet, De Sisti, Di Francesco e tanto altro

IL NUMERO 233 DI CALCIO2000 è in EDICOLA!

Nel nuovo numero di Calcio2000 in edicola da oggi, trovi l'intervista esclusiva al centrocampista della Juventus, Rodrigo Bentancur : "La prima volta che ho incontrato Buffon, mi ha dato la mano e mi ha salutato con il mio nome. Ero sorpreso..."

Nelle pagine del bimestrale tanti i protagonisti a partite da Federico Francesco, centrocampista offensivo del Bologna e figlio del Mister della Roma: "Mi confronto con lui come ogni figlio col proprio papà. Per quanto mi riguarda avrebbe potuto anche fare il benzinaio, non sarebbe cambiato niente. Mi ha insegnato i valori, mi ha forgiato nel carattere, ma siamo calciatori diversi, anche se capisco che i paragoni siano inevitabili”.

Incontriamo un altro giovane giocatore,Alex Telles, difensore brasiliano che dopo l'esperienza all'Inter si è ritagliato un posto nel Porto. "Mancini? Grazie a lui, sono cresciuto moltissimo, sia come persona che come giocatore. Mancini mi ha dato fiducia da subito. Per me è stato come un secondo padre. Mi ha gettato nella mischia senza paura. Mi ha fatto giocare, in Champions League, ottavi di finale, contro il Chelsea…”.

Per la rubrica i Giganti del Calcio è stato protagonista di questa uscita, Giancarlo De Sisti: pupillo di Schiaffino, amico di Overath, è stato il fulcro dell'Italia campione d'Europa e vice campione del mondo. Per tutti, semplicemente picchio..."Per me lasciare Roma fu un trauma...ma Firenze mi è andata benissimo: ho trovato una seconda famiglia, ogni volta che ci torno è una festa..."

Come in ogni numero poi tanti gli approfondimenti e gli speciali, come quelli dedicati alla storia della maglia dello Spartak Mosca, ai Figli d'Arte nel calcio, ai Migliori 1997 in circolazione, per chiudere con un altra intervista di rilievo fatta a David Trezeguet, lo straniero con più gol in maglia Juventus..