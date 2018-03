Calcio2000: Intervista a Felipe Melo, Paredes, Suazo la Pantera nera e Torchia, Focus su Kalinic e tanto altro ancora

Calcio2000 è in edicola!

È USCITO IL NUMERO 219 DI CALCIO2000, CORRI IN EDICOLA! Cover dedicata a Felipe Melo, ossia uno dei giocatori più discussi del nostro calcio. In campo è un duro ma, chiacchierando con lui, si capisce molto della sua idea di aggressività... Un'intervista che, sorprenderà... "Io non sono cattivo, sono determinato a fare di tutto per la mia squadra che è una cosa diversa. Tante falsità su di me.

Siamo andati anche a scoprire, più da vicino, Kalinic e Paredes, emblemi di due club, Fiorentina ed Empoli, che, ognuna a suo modo, ci ha stanno regalando stralci di bel calcio .

Paredes: "Ho sempre ammirato Zinedine Zidane, ero innamorato della sua classe e speravo, un giorno, di riuscire ad arrivare a fare le sue magie Ricetta dell'Empoli? Non abbiamo paura di niente e di nessuno, giochiamo allo stesso modo contro tutti gli avversari".

Per l'alfabeto dei bidoni questa volta troviamo un doppio "campione" per quanto concerne la lettera "E"... Eloi/ Esnaider.

Poi per la rubrica I giganti del Calcio, abbiamo intervistato la Pantera Nera Suazo:

"I più difficili difensori da superare erano Nesta, Maldini, Thuram e Fabio Cannavaro. Gente tosta davvero...Mi hanno dato tanti soprannomi... 'la pantera nera' in particolare è un soprannome che mi piace... Per ora sono molto contento di fare l'allenatore nelle Giovanili, voglio fare un passo alla volta come tecnico... Inter? Il primo anno ho vinto il campionato, segnando 8 reti in 27 presenze. Con più fortuna, avrei fatto meglio..."

Per i Re del mercato in questo numero troviamo Davide Torchia, uomo mercato di innegabili capacità, che ci ha guidato per le strade di San Miniato, lui che da romano di nascita è diventato toscano d'adozione.

Questo mese lo speciale è dedicato al calcio africano che avanza senza sosta... Insomma, un numero decisamente ricco... da non perdere come sempre!