Calcio2000: Nuovo numero: intervista con M'Baye Niang, Pasciuti, Vialli, Pallavicino e tanti altri!

È USCITO IL NUMERO 220 DI CALCIO2000

In questo numero la nostra Cover è dedicata a M'Baye Niang, fisicamente impressionante, dotato di uno scatto bruciante e con il talento necessario per stare al passo dei grandi... È tornato al Milan e, grazie a MIhajlovic e alla sua determinazione, ha conquistato un posto da titolare, ma sono altri i sogni di Niang...come racconta ai microfoni di Calcio2000.

"Mihajlovic? Un grandissimo tecnico. Da quando è arrivato, l'ho detto subito che si era creato un feeling speciale...In tutta la mia carriera, non ho mai visto un portiere come Donnarumma. È incredibile, fa delle cose pazzesche..."

Tre obiettivi nei prossimi 10 anni della tua carriera? "Continuare a giocare in un grande club come il Milan, vincere il Pallone d'Oro e regalarlo a mia mamma e segnare una montagna di gol".

Numero ricco quello che avete tra le mani. Interessante l'excursus sulla FA Cup, il trofeo più longevo d'Inghilterra. Spazio al Carpi e a quei campioni che lo Scudetto non l'hanno mai portato sul petto... Pallavicino e Vialli sono nomi di primissimo piano, bello averli potuto intervistare...

Spazio ai calciatori stravaganti, non possiamo non consigliarvi la lettura dello speciale dedicato a Dertycia...

Intervista a Lorenzo Pasciuti

L'uomo dei sogni: intervista al centrocampista del Carpi che è entrato nella storia del calcio. "Devo ringraziare l'ex direttore Giuntoli. Mi portò a Carpi ai tempi della Serie D e insieme siamo arrivati in A. Castori? Il mister è un grande, mi fa morire quando "fa il matto" prima delle partite... Ci carica tantissimo".

I giganti del calcio: Gianluca Vialli



Straordinario simbolo del calcio di ieri, oggi e domani. Un vero e proprio gigante del pallone. "Prima della finale di Champions con l'Ajax, non ho dormito per cinque notti... Un sollievo vincerla!!!"

I re del mercato: Carlo Pallavicino



Giornalista, procuratore, editore. Carlo Pallavicino si racconta, con Firenze sempre nel cuore. "Nella finale di Usa'94 avevamo curato i trasferimenti di sette giocatori, tra cui Romario e Ronaldo".