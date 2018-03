Calcio2000: Speciale Champions, Intervista a Diego Lopez e Danilo e tanto altro ancora!

Fonte: Calcio2000 é in edicola

In questo numero di Calcio2000 spazio alla coppa dalle grandi orecchie, con aneddoti e curiosità. Tante curiosità in uno speciale dedicato all'unico vero trofero, la Champions League.



Il Rossonero Diego López ci ha aperto le porte di casa sua a Milano, raccontandoci la storia della sua carriera che lo ha portato a vestire la maglia del Milan. "Quando arrivi da un club come il Real Madrid non è facile, ma ho capito subito che il Milan aveva una storia importante..." . Grandissimo portiere e persona eccezionale.

Se si parla di persone eccezionali, Scirea va sempre nominato. A lui in questo numero abbiamo dedicato uno speciale per rivivere l'uomo di cui tutti avevano un ricordo positivo attraverso foto storiche, le parole dell'amico e compagno di squadra Zoff e i ricordi della moglie Scirea, per la quale gli anni passano,ma l'amore resta.

La seconda intervista del mensile l'abbiamo dedicata al difensore brasiliano dell'Udinese Danilo Larangeira: "A Udine sto bene e penso di aver fatto la scelta giusta".

Per la rubrica l'Alfabeto dei Bidoni, abbiamo ricordato Aaltonen, sbarcato in Italia grazie ad un gol ai nerazzurri, ma che poi in campo non ha incantanto, perché la sua dote migliore era la testa. Spazio poi a uno speciale dedicato agli Artisti del Cross, perché crossare bene è un arte di pochi e senza di loro tanti bomber piangerebbero.

Per la rubrica i Re del Mercato, abbiamo incontrato questo mese, Mario Giuffredi che ci ha raccontanto delle sue origini e della sua carriera di agente: "Con Valdifiori la svolta della carriera: la sua un'esplosione bella e inattesa".



Per i Giganti del Calcio, abbiamo incontrato Pietro Vierchowod che in carriera ha vestito le maglie di Sampdoria, Juventus, Fiorentina, Roma e non solo."Lasciai la Roma a malincuore, sarei rimasto volentieri un altro anno per giocare la coppa dei campioni".

Per la rubrica Accadde A.. Furio Valcareggi ha raccontato il padre, Ferruccio, Ct campione d'Europa nel '68, vice-campione del mondo nel '70, autentica icona italiana.

Per la rubrica Dove sono finiti... abbiamo incontrato Riccardo Ferri, protagonista nell'Inter dei record. Attacca Moratti e ringrazia Thoir.

A riempire lo spazio dedicato alla Serie B, è stato il centrocampista classe '85 del Bari, Marino Defendi, lui che ha alle spalle esperienze con Chievo, Grosseto e Lecce, ha ripercorso le tappe dela sua carriera.

Per la Lega Pro il mister Michele Serena ha raccontato la sua esperienza al Feralpisalò, lui che con un passato da giocatore alla Sampdoria e alla Fiorentina, ora guida dalla panchina I Leoni del Garda.

L'ex rossonero Federico Giunti, ieri calciatore ci ha parlato della sua esperienza come allenatore in Serie D sulla panchina del Foligno.