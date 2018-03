Calcio2000: Speciale Europei, intervista a Lucas Castro, Nereo Bonato, Volpecina, Magrin e tanto altro. in regalo l'album Panini Uefa Euro 2016

IL NUMERO 222 DI CALCIO2000 E' ANCORA IN EDICOLA! Prossimo numero uscita 10 Luglio.

Calcio2000 è uscito lo scorso mese in edicola, lo trovi ancora con in regalo l'album Panini Uefa Euro 2016 e uno speciale dedicato al torneo europeo e a tutti i protagonisti che scenderanno in campo.



Da questo numero, Calcio2000 diventa un bimestrale, l'uscita successiva sarà il 10 Luglio. "Per poter fare un prodotto migliore, con rubriche e contenuti decisamente più intriganti e completi, era necessario questo passo"- ha dichiarato il Direttore Fabrizio Ponciroli.



Nonostante l'ampio spazio dedicato agli Europei, c'è sempre spazio per le nostre interviste esclusive. Partiamo con Lucas Castro, centrocampista argentino, uno dei protagonisti della splendida stagione del Chievo. "Il mio idolo era Juan Romàn Riquelme. Era un giocatore straordinario, anche se non faceva proprio il mio ruolo".



Per i Re Del Mercato abbiamo incontrato Nereo Bonato, direttore sportivo del Sassuolo, ha contribuito alla scalata degli emiliani dalla C2 alla A. "Berardi l'abbiamo scovato in un torneo di calcetto notturno. Lo abbiamo visto giocare e non credevamo ai nostri occhi".

Per i Giganti del Calcio, spazio a Marino Magrin, l'uomo chiamato a sostituire Platini che assomigliava a Tardelli e che lavorava il legno..."Io non ero un vero e proprio regista, come Platini. Giocavo da numero 8, anche se sognavo la maglia numero 10, quella di Rivera".



Per la rubrica Dove sono finiti abbiamo intervistato Giuseppe Volpecina, Terzino tutto mancino, pupillo di Bagnoli, è stato protagoni sta del Napoli di Maradona. E di uno storico gol segnato alla Juve ... in fuorigioco. "Il gol alla Juventus? Un sinistro di prima intenzione, decisivo per lo scudetto del Napoli... e pure in fuorigioco"