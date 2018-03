Calcio2000: Speciale I Paperoni del Calcio, intervista a Monachello, Di Chiara, Daniele Daino e tanto altro

Dal 10 del mese in edicola

In questo numero di Calcio2000 trovate in apertura uno speciale dedicato ai Paperoni del calcio per una cover da inchiesta del calcio d'oro.

Abbiamo intervistato questo mese l'attaccante 21enne dell'Atalanta, Gaetano Monachello lui che ha fatto il giro del Mondo in tre anni dice: "Estero? Si ma solo se hai...gli attributi. Ci vuole carattere e tanta forza di volontà".

Interessante lo speciale dedicato ai vivai esteri..."Dove vai se il vivaio non ce l'hai? L'arte di saper costruire i grandi trofei attraverso la spinta propulsiva del settore giovanile. In Europa è stato possibile".

Nelle Storie di Calcio abbiamo voluto ripercorrere la carriera di George Best. In pochi hanno acceso la fantasia degli amanti del calcio come lui.

Per la rubrica l'Alfabeto dei Bidoni, abbiamo ricordato Caio Ribeiro: brasiliano, speranza nerazzurra mi sbocciata...

Per la rubrica i Re del Mercato, abbiamo incontrato questo mese a Londra Gianluca Nani, l'uomo che ha portato Roby Baggio al Brescia e che ha un debole per l'Inghilterra.

Per i Giganti del Calcio, abbiamo incontrato Alberto Di Chiara il suo percorso parte da Roma e non abbraccia solo il calcio ma anche lo spettacolo.

Per la rubrica Dove sono finiti... abbiamo incontrato Daniele Daino, cresciuto nel Milan...ora insegna Calcio.

A riempire lo spazio dedicato alla Serie B, è stato l'attaccante Leonardo Perez dell'Ascoli. "A me piacciono le piazze calde...".

Per la Lega Pro c'è la storia del Miracolo Messina.

Per lo spazio dedicato alla Serie D troviamo Marco Zaffaroni, ex difensore con il vizio del gol.