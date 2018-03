Calcio2000:Tributo a Johan Cruijff, il genio che reinventò il calcio, intervista a Criscito e Laxalt e tanto altro ancora

È USCITO IL NUMERO 221 DI CALCIO2000, CORRI IN EDICOLA!

Copertina dedicata al Profeta olandese del gol, Johan Cruijff, per celebrare un uomo che è stato il confine tra il calcio che è stato e quello che è. L'ex calciatore e allenatore di Ajax, Barcellona e Olanda ha vinto tante battaglie ma non quella il cancro ai polmoni, e si è spento il 24 Aprile a 68 anni. Immagini e parole in uno speciale dedicato alla carriera del grande numero 14 mondiale, che ha vinto numerosissimi titoli con olandesi e catalani, ben tre Palloni d'Oro e quattro Coppe dei Campioni, di cui una da tecnico.

A proposito di grandi uomini che ci hanno lasciato non potevamo non dare anche il giusto spazio a Gino Corioni, un presidente che ha lasciato un segno nella storia del pallone, che ha legato il suo nome, per sempre, alla squadra del Brescia, le sue Rondinelle.

In questo numero spazio ovviamente a contenuti esclusivi come l'intervista a Diego Laxalt, talento uruguaiano portato in Italia dall'Inter e ora al Genoa. "Recoba? Il mio idolo da sempre dai tempi del Nacional".

Seconda intervista del mensile dedicata a Domenico Criscito, difensore dello Zenit di San Pietroburgo e della Nazionale. " C'è sempre tempo per tornare in Italia e se torni dopo un'esperienza all'estero, sei certamente più maturo per qualsiasi sfida".

Per l'Alfabeto dei Bidoni, in questo nuovo numero ci siamo focalizzato su Fabio Junior. Dicevano che sarebbe stato meglio di Ronaldo, quello visto in maglia nerazzurra... Non è andata benissimo...

Per la rubrica I Giganti del Calcio, abbiamo incontrato Sergio Battistini, protagonista con Milan, Inter e Fiorentina, ma giocare con la Nazionale è stato il top, come lui stesso ha riferito. "Potevo andare alla Roma. I miei fratelli mi dissero che la Roma mi voleva a tutti i costi. Ma poi arrivò la chiamata dell'Inter...".

Per la rubrica Dove sono Finiti, Calcio2000 ha incontrato Michele Paramatti, capitano e anima pulsante di quei rossoblu che fecero sognare i cuori emiliani. "Dopo 10 anni di S.P.A.L., acerrima rivale dei rossoblu, dicevo: "A Bologna non andrò mai a giocare!". Poi, invece, cambiai idea".

Appuntamento sempre con i nostri speciali, in questo numero dedicati agli Stadi vuoti, a quegli stadi italiani che si stanno svuotando. Le colpe sono diverse, le soluzioni? Poche...

Speciale giovani bianconeri: un'occhiata ai giovani talento del vivaio della Juventus che ci aiuterà a comprendere il perché questa squadra vince e convince.