Chievo, Castro: "Vorrei chiudere la carriera in patria"

© foto di Federico De Luca

Calcio2000 ha intervistato in esclusiva l'argentino del Chievo Verona, Lucas Castro, prelevato la scorsa estate dal Catania.

"È stata una stagione bellissima, per il gruppo e a livello personale. Qui a Verona mi sono trovato subito bene e ho giocato tanto. Sicuramente è stato un anno importante, anche grazie alla conquista di una salvezza tranquilla. Rispetto a Catania, Verona è una città molto più tranquilla. La tifoseria etnea è molto più calda, più simile a quelle sudamericane. Qua invece la gente è tranquilla e vive il calcio con più serenità. Io mi sono inserito subito bene. Questa è un'esperienza diversa di quella in rossazzurro, ma per me sono state belle entrambe".



Il tuo contratto con il Chievo scadrà nel 2018. Quali sono i tuoi progetti per il futuro? "Per adesso mi piace molto l'Italia e il calcio italiano, e, anche se vorrei chiudere la carriera in patria, credo che resterò a giocare qui in Serie A ancora per un po' di anni. L'Italia alla fine è molto simile all'Argentina".