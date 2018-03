Chievo, Mattiello sull'infortunio: "Normale scontro di gioco con Nainggolan"

Fonte: Cristina Guerri

© foto di Aleksandr Dal Cero

Il peggio è passato per il difensore del Chievo Federico Mattiello,dopo l'infortunio shock (frattura tibia e perone)subito lo scorso 8 marzo, in quell'entrata dura e involontaria di Nainggolan che è costata quasi sette mesi di stop. Il giocatore si è raccontato nelle pagine di Calcio2000 in edicola questo mese.

"Preferisco non pensarci più di tanto. Ho cercato di non guardare le immagini del mio infortunio, ma erano praticamente ovunque. Peccato, venivo da buone prestazioni con la maglia del Chievo, avevo iniziato alla grande la mia esperienza con questa maglia".

Nainggolan si è fatto più sentire?

"Subito dopo l'infortunio, poi su Twitter mi ha fatto il classico in bocca al lupo per la nuova stagione, gli ho risposto che mi ritroverà come nuovo sul campo. Quello è stato uno scontro di gioco normale, sono stato un po' sfortunato, tutto qui".

"Ho passato tutta l'estate a fare riabilitazione. Mi sono concesso una settimana di vacanze, poi solo tanto lavoro e palestra a Verona. Adesso sono clinicamente guarito anche se la ferita mi ha causato qualche grana. A Natale vediamo se toccherà togliermi la placca".