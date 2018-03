Chievo, Mattiello: "Tornare alla JUve? Devo fare le cose con calma"

Fonte: Cristina Guerri

Il difensore del Chievo Verona, Federico Mattiello ha parlato in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Calcio2000 di questo mese, del suo futuro e della scelta di restare con la maglia del club scaligero.

"Ho sentito subito tanta fiducia intorno a me, sono stato accolto alla grande da tutti".

Il futuro te lo immagini sempre in Italia?

"Non escludo niente, ma non nascondo che mi piacerebbe provare un'esperienza in Premier League, un giorno".

Un giorno potresti ritrovarti anche titolare alla Juventus...

"Devo fare le cose con calma. Intanto il mio obiettivo è quello di giocare con regolarità questa stagione col Chievo. Basta vedere cosa ha fatto Rugani con l'Empoli. Una stagione ad alti livelli li è bastata per meritarsi la chiamata di Allegri".

Restare a Verona era quello che volevi. La formula (prestito con riscatto e contro-riscatto) ti spaventa?

"Ho spinto per restare qui e questa era la soluzione migliore per me".