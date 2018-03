Empoli, Saponara: "Mi intrigano soprattutto il calcio spagnolo e inglese"

Calcio2000 é in edicola con lo speciale in regalo sulla stagione della Juventus

Chi l'ha detto che, in Italia, non ci sono giovani interessanti? Basta non fermarsi all'apparenza e scavare fino in fondo... Pensate a Saponara, oggetto misterioso in maglia Milan (non per colpe sue) e, successivamente, nuovamente uomo cardine del favoloso Empoli. Calcio2000 lo ha intervistato, certi di trovare un ragazzo che ama le sfide, anche quelle impossibili...

"Milan? È stata un'esperienza che mi ha formato come calciatore, nonostante non sia andata come speravo. Resta il fatto che, grazie questa avventura con la casacca del Diavolo, sono cresciuto tanto. Il Milan mi ha lasciato tanto. La possibilità di confrontarmi con grandi campioni è stata fondamentale per me. Un bagaglio di emozioni che mi porterò dietro per i prossimi anni....Rapporto con Inzaghi...? È sempre stato buono, ha sempre avuto parole importanti per me, di assoluta stima".

"Fondamentalmente sono cresciuto all'Empoli. Grazie a questa squadra, sono diventato un uomo e sono cresciuto a livello calcistico. Ho avuto l'opportunità di giocare prima in Serie B e poi in Serie A. Non posso dimenticare che, pagando cifre importanti per una società come quella toscana, mi ha rivoluto dopo un anno e mezzo non fantastico per me, dandomi nuovamente la fiducia necessaria per tornare a giocare come so".

Pensi ad un'esperienza all'estero, magari in Francia?

"Personalmente mi intrigano soprattutto il calcio spagnolo e quello inglese ma, al momento, non sento nessuna vocazione che mi possa spingere e trasferirmi in un campionato all'estero. Prima penso a fare bene in Italia".