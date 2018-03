Lazio, Mauri: "Se arrivasse una proposta interessante dall'MLS la valuterei"

Calcio2000 é in edicola con lo speciale in regalo sulla stagione della Juventus

Il centrocampista della Lazio Stefano Mauri ha raccontato ai microfoni di Calcio2000 la sua carriera, del suo passaggio in biancoceleste e delle sue prospettive future.

"Ho un piacevole ricordo dell'Udinese. Al primo anno abbiamo conquistato la Champions League e, quindi, ho avuto la possibilità, per la prima volta nella mia carriera, di giocare nell'Europa che conta. È stata una bellissima avventura....Quando siamo usciti dalla Champions League, avevo capito che era giunto il momento di nuove sfide. È arrivata la chiamata della Lazio e ho detto di sì. C'era anche il Palermo, ma ho scelto la Lazio perché mi hanno voluto a tutti i costi. Sono stato uno dei primi colpi di Lotito".

"Guarda, in ritiro pre campionato, leggendo i giornali, nessuno mi dà mai titolare ma, con il passare del tempo, mi ritrovo sempre a giocare con continuità. Probabilmente perché ho un senso tattico innato che può tornare utili a qualsiasi giocatore. So adattarmi a qualsiasi ruolo e modulo, una qualità che, alla fine, mi ha sempre aiutato moltissimo nella mia carriera".

"Futuro in MLS? Io sono in scadenza con la Lazio e devo parlare con il presidente Lotito, ma non credo che ci saranno problemi. Comunque se dovesse arrivare una proposta interessante dall'MLS la valuterei, questo è sicuro".