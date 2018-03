Milan, Calabria: "C'è un bel progetto sugli italiani e sui giovani"

IL NUMERO 225 DI CALCIO2000 è in Edicola- Prossimo numero uscita 10 Gennaio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dalle giovanili alla Prima squadra del Milan, il sogno di Davide Calabria è appena agli inizi e ha voluto condividere questo momento con Calcio2000 di questi mese

A 10 anni, il grande salto, con l'approdo alle giovanili del Milan...

"All'inizio è stata dura. Ricordo che uscivo prima da scuola per fare gli allenamenti al Vismara. Erano ben tre allenamenti alla settimana, quindi ero sempre fuori casa, fino alle 8 di sera. All'inizio, con il Milan, ci eravamo accordati per fare un allenamento nella mia vecchia società ma, dopo la prima settimana, mi sono subito accorto che il livello era completamente diverso e quindi mi sono allenato solo e soltanto con il Milan".

Credo che tu abbia un bel ricordo di Inzaghi, visto che ti ha fatto esordire (30 maggio 2015, Atalanta-Milan, ndr)...

"Onestamente pensavo di non giocare quella partita. Ero reduce da un infortunio, credevo di non avere nessuna possibilità di scendere in campo. Poi, a pochi minuti dalla fine, De Sciglio aveva dei crampi ed è toccato a me. È stata un'emozione bellissima, anche perché c'era anche mia mamma a vedermi".

Parliamo del Milan di Montella. Tanti italiani, tra cui te, Locatelli e Donnarumma.

"C'è un bel progetto sugli italiani e sui giovani provenienti dal vivaio. Anche nei periodi d'oro del Milan, c'è sempre stato uno zoccolo duro di italiani. Di Donnarumma è stato già detto tanto, tantissimo. È un grande. Locatelli lo conosco da tanti anni, ha grandissime doti. Gioca a testa alta e sa verticalizzare. Deve migliorare su certi aspetti del gioco, come tutti noi giovani del resto".