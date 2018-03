Viviano: "All'Inter non volevano mandarmi via. Sono stato io ad andarmene"

Calcio2000 è in edicola! in OMAGGIO l'album calciatori PANINI 2015/2016

Il portiere della Sampdoria, Emiliano Viviano, nel numero di questo mese del mensile Calcio2000 ha parlato della sua carriera in una lunga intervista.

Che ti ha lasciato l'esperienza all'Arsenal? "Non ho giocato ma è stata un'esperienza favolosa. Sai, fino a quell'anno (stagione 2013/14, ndr), io avevo sempre giocato e, quindi, non giocare per tanto è stato difficile da accettare. Tuttavia è stato molto importante per me. Ho imparato un nuovo modo di vivere il calcio. Poi, vivere a Londra è spettacolare".

Nella tua carriera hai sostato sempre in bellissime città... "Per fortuna (ride, ndr). Ma, sai, soprattutto negli ultimi anni, ho cercato di andare a giocare dove volevo io, anche per questioni legate alla mia famiglia".

Si è parlato tanto anche del tuo addio all'Inter... "All'Inter non volevano mandarmi via. Sono stato io che ho voluto andare via. Volevo giocarmi le mia chances di partecipare all'Europeo (2012, ndr) e quindi ho decido di andarmene. Poi, l'anno seguente, quando avrei dovuto rientrare all'Inter, si è presentata la Fiorentina e io, a quel punto, non ho capito più nulla. Non potevo dire di no alla squadra del mio cuore ma, ripeto, l'Inter non voleva che me ne andassi".