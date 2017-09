Finalmente mercato finito (forse). Schick e Thereau, forse qualcosa mi sfugge. E perché le trattative durano fino a settembre?

Nato a Roma, ha vestito le maglie di Parma, Fiorentina, Lecce, Perugia, Reggiana, Roma e Nazionale italiana. Ha vinto una Coppa Italia con la Roma e una Coppa delle Coppe, una Coppa UEFA, una Supercoppa UEFA e una Coppa Italia, tutte col Parma.

© foto di Federico De Luca

Siamo giunti alla fine di agosto e alla fine di uno dei più lunghi mercati calcistici della storia. Non capisco il perché si sia arrivati a prolungarlo così tanto costringendo molti allenatori ad una preparazione, il più delle volte, con giocatori che non alleneranno poi più per il resto della stagione. Addirittura si sono giocate già due giornate di campionato e molte squadre in queste due settimane hanno cambiato ancora la propria sagoma tecnico tattica. Non capisco il perché il mercato non si possa far finire prima che inizino ufficialmente i giochi. Mi sfugge sicuramente qualcosa.

In compenso il nostro calciomercato sembra aver ritrovato un po' più di linfa, economicamente parlando, grazie soprattutto all'avvento delle multinazionali cinesi che con Inter e Milan hanno fatto girare un bel giro di denaro, più o meno virtuale, fideiussioni permettendo. Anche qui qualcosa mi sfugge. Niente a che vedere con gli spostamenti faraonici avvenuti in quel di Parigi e Barcellona, si intende. Ma senza dubbio qualcosa di più si è mosso. In ogni caso èfuor di dubbio che questo sia un mercato drogato, caratterizzato da una sproporzione nelle valutazioni di molti giocatori. Cifre iperboliche alla faccia del Fair Play Finanziario, che non ho ancora capito come viene misurato. Mi sfugge qualcosa anche qui...

Mi piacerebbe capire come è andata per l'acquisto da parte della Roma dell'ex Doria Schick. Da quello che ho letto, e mi pare di aver capito, il forte attaccante della Samp (11 gol lo scorso campionato, non così tanti vista la media gol generale) è stato inizialmente acquistato dalla Juve per 25 milioni , poi la Juventus lo scarta perché non idoneo alle visite mediche. 20 giorni dopo circa lo acquista la Roma a 40 milioni e stavolta con visite mediche idonee. Mah... tutto da capire. Ma c'è poco da capire in un mondo calcistico sempre più "pazzo" dove fa quasi sorridere passare dalle valutazioni iperboliche intorno ai 40 milioni di media di molti giocatori (Bernardeschi, lo stesso Schick tanto per citarne un paio) per non parlare dei 222 milioni di euro di Neymar) ai 1,5 milioni di Thureau, acquistato all'ultimo tuffo dalla Fiorentina. Mah!!! Speriamo che questo calcio non sia entrato ormai in un vortice senza possibilità di ritorno. Buon calcio a tutti finalmente il mercato è ufficialmente finito. Ma solo ufficialmente credo. Ma forse qualcosa mi sfugge...